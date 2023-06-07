Глава Минфина РК ответил на критику ВАП касательно исполнения бюджета 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему Высшая аудиторская палата (ВАП) выявила не подтвержденные 136 млрд тенге. из собранных органом государственных доходов 726,2 млрд тенге объяснил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, докладывая об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отчете ВАП отмечается, что из собранных органом государственных доходов 726,2 млрд тенге от налогового и таможенного администрирования не подтверждены 136 млрд. тенге. В целом, данная сумма поступила в бюджет полностью, но не учтена ВАП из-за методологического характера взыскания», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Так, по словам министра, наиболее крупная сумма 99 млрд тенге поступила от 62-х недропользователей в рамках налогового мониторинга и камерального контроля. Остальная сумма поступила по результатам проведенного мониторинга и анализа данных ИС ЭСФ, за счет процедур реабилитации и банкротства неплатёжеспособных должников и мер таможенного контроля.

«При этом, ошибочной считается дважды учтенные средства на сумму лишь 526 млн тенге. Второе, ВАП отмечается выпадающие доходы бюджета за счет налоговых льгот за 2018-2021 годы на сумму 30,4 трлн тенге. Стоит отметить, что многие из этих налоговых льгот являются стандартными и соответствуют общемировой практике. Ранее для улучшения бизнес-климата налоговая отчетность была серьезно упрощена и оптимизирована. Поэтому формы налоговой отчетности не предусматривают сбор данных о налоговых льготах», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

При этом, как отметил глава Минфина, ВАП учитывала все виды налоговых норм, которые приводят к потерям бюджета, однако не все они являются льготами.

«Существует различное понимание налоговых льгот, налоговых расходов, налоговых исключений. В этой связи, рекомендации ВАП, по определению, оптимизации и мониторингу налоговых льгот будут учтены в работе Правительства, некоторые из них в рамках разработки нового Налогового кодекса. Также ВАП отмечается о недостаточном эффекте принимаемых мер по расхождению в «зеркальной статистике». В мировой практике во всех странах имеются расхождения в данных таможенной статистики внешней торговли товарами со странами партнерами. Основной причиной расхождения в данных таможенной статистике является методологическая особенность формирования статистики внешней торговли», - добавил Ерулан Жамаубаев.