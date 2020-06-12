Глава Минфина прокомментировал расхождение данных на таможне с КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал расхождения данных по объему провозимых товаров через госграницу между Казахстаном и КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важный вопрос для нашего министерства, мы над этим работаем, уже создали ситуационный центр – куда стекается вся информация с таможенных постов и мы постоянно мониторим. Совершенствуем систему управления рисками, внедрили более шести тысяч ценовых индикаторов для контроля стоимости декларируемых товаров», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Глава Минфина отметил, что в случаях выявления различий предпринимателей заставляют платить дополнительные таможенные пошлины.

«Также с китайской стороной мы договорились, в двустороннем формате обмениваемся информацией по экспортно-импортным операциям. Пока достоверность этих сведений оставляет желать лучшего. Но здесь, естественно, будем более тесно работать, чтобы улучшать качество обмениваемой информации. Также будем модернизировать максимально и дооснащать пункты пропуска на нашей госгранице с Китаем и с Кыргызстаном. Полная оцифровка даст дополнительный импульс для сбора более достоверной информации и соответствующих пошлин», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что в результате принимаемых мер расхождения в статистике с КНР сократились с 53 до 48% за прошедший год. Данная работа будет продолжена.