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Глава Минфина попросил госорганы ускориться в освоении выделенных средств

10 Ноября 2020 10:13
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Глава Минфина попросил госорганы ускориться в освоении выделенных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн. тенге. Не исполнено - 128 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн. тенге.По предварительным данным, на 1 ноября им выделено 1,7 трлн. тенге. Из них освоено - 98,2%. Не исполнено – 31 млрд. тенге, в том числе экономия – 7 млрд. тенге, не освоено - 24 млрд. тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение, по словам министра, сложилось в следующих регионах: Актюбинской области – 3,2 млрд. тенге, Алматы – 3 млрд. тенге, Северо-Казахстанской – 2,5 млрд. тенге, Западно-Казахстанской – 2,3 млрд. тенге, Туркестанской областях – 1,9 млрд. тенге.

«До завершения финансового года остается не так много времени. Поэтому напоминаю, центральным государственным органам и местным исполнительным органам необходимо ускориться в освоении не только запланированных средств, но и денег, выделенных из резерва Правительства», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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