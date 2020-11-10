Глава Минфина попросил госорганы ускориться в освоении выделенных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн. тенге. Не исполнено - 128 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн. тенге.По предварительным данным, на 1 ноября им выделено 1,7 трлн. тенге. Из них освоено - 98,2%. Не исполнено – 31 млрд. тенге, в том числе экономия – 7 млрд. тенге, не освоено - 24 млрд. тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение, по словам министра, сложилось в следующих регионах: Актюбинской области – 3,2 млрд. тенге, Алматы – 3 млрд. тенге, Северо-Казахстанской – 2,5 млрд. тенге, Западно-Казахстанской – 2,3 млрд. тенге, Туркестанской областях – 1,9 млрд. тенге.

«До завершения финансового года остается не так много времени. Поэтому напоминаю, центральным государственным органам и местным исполнительным органам необходимо ускориться в освоении не только запланированных средств, но и денег, выделенных из резерва Правительства», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.