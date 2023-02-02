Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Глава Минфина объяснил причину закрытия торгового представительства Казахстана в РФ

2 Февраля 2023, 11:22
Глава Минфина объяснил причину закрытия торгового представительства Казахстана в РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, в связи с чем Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот счет со стороны Министерства торговли и интеграции заявление уже было. Дополню лишь с той риторикой, что скорее всего, идет оптимизация излишних структур. Поскольку, когда речь шла о том, что у нас тесные взаимоотношения с Россией, имелось в виду, что есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточная, есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть этот вопрос, находясь в Москве. Кроме того есть посольство, численность также достаточная. Есть определенные представители из разных государственных структур», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

«Поэтому, вопрос касается исключительно оптимизации структур государственных служб. При этом, единицы, которые занимаются данным направлением, могут сейчас решать другие вопросы», - считает Е. Жамаубаев.

Ранее в Минторговли сообщили, что в рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России.

Фото: t.me/Kzgovernment




Новости по теме
Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
Запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта ввели в Казахстане
Теги:
Читайте также
Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
Запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта ввели в Казахстане
Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции
Будут ли снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка в РК
Из-за роста цен не выполнили план по строительству в СКО
Масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе
Казахстан готов оказать продовольственную помощь Турции - Минсельхоз
Бренд «Мы открылись» - кто пришел на смену McDonald's в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей