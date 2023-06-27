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Глава Минэнерго РК объяснил повышение тарифов на тепло

Автор:  
Анеля Касымова
27 Июня 2023, 12:00
Глава Минэнерго РК объяснил повышение тарифов на тепло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал повышение тарифов на тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что определение тарифов относится к компетенции министерства экономики, но при подготовке отраслевой экспертизы учитывается существенный износ энергообъектов. И то повышение тарифов на тепло, которое планируется по теплу, в первую очередь связано с подготовкой к зиме и проведением срочных ремонтов.

«Также критическим является повышение заработных плат, особенно, производственного персонала. Ну и в целом будем, конечно, думать по модернизации данных объектов. Как я уже говорил, по всем теплоэлектроцентралям составлены дорожные карты. Проведен глубокий аудит, составлена карта рисков. Также на конечную цену по теплу будет влиять модернизации теплоэлектроцентрали. Там идет масштабная поддержка по линии Министерства индустрии и инфраструктурного развития за счет средств республиканского и местных бюджетов», - пояснил министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Вместе с тем Алмасадам Саткалиев разъяснил ответственность по ремонту и модернизации ТЭЦ в стране.

«По Экибастузской ТЭЦ – 50% на себя взяли бизнесмены. По Риддеру – ставится вопрос не только участия собственников, но, может быть, и вхождение государства в устав предприятия. По другим объектам степень ответственности собственников, безусловно, будет рассмотрена. Будет принято точечное решение», - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 1 июля будет увеличен тариф на услуги теплоснабжения в Алматы. Рост цен для населения составляет 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса 30% – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36% – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал.


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