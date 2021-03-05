Глава Минэнерго рассказал о планах по добыче газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился планами по добыче газа в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из приоритетных направлений деятельности Министерства – это развитие газовой отрасли и газификация. За 2020 год объем добычи газа составил 55,1 млрд куб. м газа. План на 2021 год составляет 55,8 млрд куб. м газа. Производство сжиженного газа по итогам 2020 года составило 3,2 млн тонн. План на 2021 год составляет 3,2 млн тонн», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

По его словам, в рамках Послания Президента народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» к концу 2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, что придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли, а также в целях снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации «Газосетевых организаций».

«Также, по итогам 2020 года производство товарного газа составило 30,5 млрд куб. м. План на 2021 год составляет 30,9 млрд куб. м. Объем экспорта газа в 2020 году составил 10,7 млрд куб.м. План на 2021 год составляет 10,7 млрд куб.м», - заключил министр.