Глава Минэнерго посетил энергетические объекты Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область посетил энергетические объекты региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первую очередь министр посетил Экибастузскую ТЭЦ с целью мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному сезону. В ходе посещения были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузок в период низких отрицательных температур. Так на Экибастузской ТЭЦ из запланированных к ремонту 5 единиц (капитальные ремонты котлов №6, 12, 13, 14 и турбины №1) отремонтированы 2 единицы (котел №13 и турбина №1). Ремонт продолжается на 3 единицах основного оборудования: котел №6 (с 25 июля по 25 сентября 2022 года - 83%), котел №12 (с 18 апреля по 20 ноября 2022 года – 59%), котел №14 (с 10 августа по 31 октября 2022 года – 28%).

Также министр энергетики РК побывал на Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

На ГРЭС-1, помимо ремонтной кампании и подготовки к осенне–зимнему периоду, глава ведомства ознакомился с ходом реализации проекта по реконструкции энергоблока №1. Целью проекта является увеличение располагаемой мощности станции до проектной в 4 000 МВт, что позволит удовлетворить прогнозируемый спрос на электроэнергию в Республике Казахстан. Период реализации проекта до 2023 года.

Текущий статус проекта: физический объем выполненных работ 63.24%, демонтаж – 88,39%, монтаж – 52,24%, поставка оборудования – 51%.

Подписан детальный график выполнения работ на 2022 год.

Далее глава энергетического ведомства посетил ГРЭС-2. На сегодняшний день все ремонтные работы на ГРЭС-2 завершены. Болата Акчулакова ознакомили с ходом реализации проекта по строительству энергоблока №3. Выбором основного оборудования стали турбогенератор производства мощностью 636 МВт и прямоточный котел башенного типа из КНР. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции до 1600 МВт в 2025 году.

Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии и обеспечивает около 40% всего объема электроэнергии Республики.

Установленная электрическая мощность электрических станций области – 8014 МВт, располагаемая электрическая мощность – 7692 МВт.

Фото: gov.kz







