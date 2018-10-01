Глава Минэнерго перечислил плюсы инвестирования в нефтегаз Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, какой должна быть энергетика Казахстана с учетом нынешних и грядущих изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы быть конкурентоспособными и привлекательными для инвестиций, мы намерены постоянно двигаться вперед, анализировать практику развитых стран в привлечении капиталов, совершенствовать собственную законодательную базу в сфере недропользования, предлагать более выгодные условия инвесторам. Мы должны обеспечить эффективное использование наших конкурентных преимуществ, которые заключаются в выгодном географическом расположении Казахстана в самом сердце Евразии, высоком уровне образования наших специалистов, широких возможностях по развитию высокотехнологичных проектов, наконец, открытости и желании совершенствоваться с учетом богатого опыта стран-лидеров», - рассказал министр в ходе выступления на пленарной сессии конференции в рамках заседания Всемирного нефтяного совета.

По его словам, стимулировать увеличение инвестиций в нефтегазовую отрасль Казахстана, эффективно регулировать уровень налоговой нагрузки на недропользователей, а также активизировать разработку новых месторождений на шельфе Каспийского моря позволят вступившие в силу в текущем году Кодекс «О недрах и недропользовании» и Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

«После введения Кодекса «О недрах» в юридическую силу летом этого года все действующие контракты на недропользование продолжают свое действие, поскольку в целом он применяется к новым отношениям», - отметил министр.

При этом Кодекс, рассказал Канат Бозумбаев, значительно упрощает процедуру и сроки получения права недропользования и сроки заключения контракта. Право недропользования предоставляется путем проведения аукциона (за исключением нацкомпании, которые имеют право на прямые переговоры). Срок заключения контракта сокращен до 1,5 месяца (ранее это занимало от 1,5 до 2 лет).

Между тем, в налоговой сфере отменен бонус коммерческого обнаружения, введен альтернативный налог на недропользование для морских и глубоких нефтегазовых месторождений. В сфере управления выбросами и отходами, связанными с энергетикой, введено понятие «технологически неизбежного сжигания».

По мнению министра, все эти нововведения являются прогрессивными, способными обеспечить конкурентоспособность работы недропользователей в Казахстане по сравнению с другими странами.

«Мы уже наблюдаем реакцию инвесторов на эти изменения. Свидетельство тому инициативы таких компаний как ENI, Лукойл, которые заключает с КазМунайГаз соглашения по разведке на блоках Каспийского шельфа. Также наблюдается активность других инвесторов, изъявляющих желание инвестировать в разведку месторождений нефти и газа», - заключил министр.