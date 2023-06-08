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Глава Минэкологии прокомментировала судебные разбирательства с компанией NCOC

Автор:  
Анеля Касымова
8 Июня 2023, 10:06
Глава Минэкологии прокомментировала судебные разбирательства с компанией NCOC Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания North Caspian Operating Company (NCOC), оператор нефтяного месторождения Кашаган, не согласилась с решением Министерства экологии и природных ресурсов о превышении выбросов серы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в прошлом году проводили проверку, это была плановая проверка. В ходе проверки мы выявили ряд нарушений. По итогам, мы все оформили, компания не согласилась с теми моментами, которые мы зафиксировали. В компании, согласно требованиям законодательства, обжаловали в вышестоящем органе, в министерстве. Мы все-таки по большей части поддержали департамент, поскольку, по-нашему мнению, действительно имело место нарушение законодательства. И следующий шаг для компании – обжаловать решение уполномоченного органа в суде. Поэтому мы не находимся в международном суде, мы находимся в специализированном суде Астаны. Сейчас идут слушания», - сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах Международного форума Астана.

Она отметила, что один из самых больших вопросов, который привлек внимание министерства – это сверхнормативное размещение серы. С этим оператор Кашагана не согласен.

«Вообще у нас с NCOC, если не ошибаюсь, по 10 пунктам есть определенные нарушения (экологического законодательства в море и на суше - прим. авт.)», - добавила она.


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