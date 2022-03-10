Глава Минэкологии озвучил позицию касательно добычи сланцевой нефти в Казахстане
В кулуарах Сената главе Минэкологии журналисты задали вопрос касательно того, что добыча сланцевой нефти экологически достаточно не безопасна и может привести к загрязнению окружающей среды.
«Наша позиция, как министерства, такова, что мы, в принципе, готовы рассматривать эти вопросы, если это будет способствовать увеличению минерально-сырьевой базы Казахстана», - сказал Сериккали Брекешев.
Министр также коснулся и экологической составляющей данного вопроса.
«Это уже вопрос технологии добычи нефти, бурение горизонтальных скважин, то есть зарезка бокового ствола с последовательным проведением гидроразрыва пласта. Эта технология называется «Рыбий хвост». Технологии сейчас на месте не стоят. Все это развивается и с соблюдением всех экологических и технических требований, я думаю, что здесь никаких отрицательных моментов для окружающей среды не будет. Но опять же это надо смотреть индивидуально по каждому проекту», - пояснил Сериккали Брекешев.
Ранее Сериккали Брекешев рассказал, какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС.