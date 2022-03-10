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    13:29, 10 Март 2022 | GMT +6

    Глава Минэкологии озвучил позицию касательно добычи сланцевой нефти в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев озвучил позицию ведомства в вопросе добычи сланцевой нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Сената главе Минэкологии журналисты задали вопрос касательно того, что добыча сланцевой нефти экологически достаточно не безопасна и может привести к загрязнению окружающей среды.

    «Наша позиция, как министерства, такова, что мы, в принципе, готовы рассматривать эти вопросы, если это будет способствовать увеличению минерально-сырьевой базы Казахстана», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр также коснулся и экологической составляющей данного вопроса.

    «Это уже вопрос технологии добычи нефти, бурение горизонтальных скважин, то есть зарезка бокового ствола с последовательным проведением гидроразрыва пласта. Эта технология называется «Рыбий хвост». Технологии сейчас на месте не стоят. Все это развивается и с соблюдением всех экологических и технических требований, я думаю, что здесь никаких отрицательных моментов для окружающей среды не будет. Но опять же это надо смотреть индивидуально по каждому проекту», - пояснил Сериккали Брекешев.

    Ранее Сериккали Брекешев рассказал, какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС.


    Теги:
    Нефть/газ Экология Минэкологии Нефть
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