Глава Минэкологии ознакомился со стратегией «АрселорМиттал Темиртау» по снижению выбросов

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев находится с рабочей поездкой в Темиртау. В рамках поездки глава ведомства ознакомился с экологической стратегией АО «АрселорМиттал Темиртау» по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прибыл с рабочей поездкой в Темиртау. Ознакомились с планами АО «АрселорМиттал Темиртау» по достижению снижения выбросов в окружающую среду на 30% до 2025 года. Договорились совместно проработать возможность сокращения сроков по природоохранным мероприятиям и тем самым перенести реализацию плана по снижению выбросов с 2025 года на 2024 год. Согласно новой стратегии сокращения выбросов, завод будет принимать альтернативные экологические меры. В течение предстоящих пяти лет в улучшение состояния окружающей среды будет инвестировано не менее 380 млн долларов США», – написал в Twitter Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, деятельность компании по снижению выбросов будет находиться на контроле министерства.

«Эти меры являются продолжением работы в рамках совместного меморандума по снижению выбросов. Экология Темиртау – важный и приоритетный вопрос. Поэтому работа по снижению выбросов будет под нашим строгим контролем. Местные активисты со своей стороны также будут следить за ситуацией. Руководство компании будет проводить ежеквартальные встречи с представителями общественности», – отметил глава Минэкологии.

Напомним, М. Мирзагалиев после ситуации, связанной с превышением АО «АрселорМиттал Темиртау» в феврале текущего года допустимых норм загрязняющих веществ в атмосферу, поставил условие перед руководством компании о проведении полной реконструкции и модернизации производства со снижением объёма выбросов минимум на 30% в ближайшие 4 года.