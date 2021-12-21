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Глава Минэкологии назвал направления развития геологической отрасли

21 Декабря 2021 20:15
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Глава Минэкологии назвал направления развития геологической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане намерены развивать геологическую отрасль, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основными проблемами в геологической сфере являются низкая восполняемость запасов полезных ископаемых, спад добычи на градообразующих предприятиях и низкая инвестиционная привлекательность геологоразведки. Вследствие чего необходимо усилить работы в части государственного геологического изучения недр. В утвержденном Нацпроекте «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» предусмотрено направление по развитию геологической отрасли», - сказал Сериккали Брекешев во время пресс-конференции в СЦК.

В пятилетний период на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки из госбюджета предусмотрено 63 млрд тенге.

«К 2025 году ожидается построить хранилище фондовых материалов с центром по обработке данных и два кернохранилища - в западном и центральном регионах страны. Планируется региональное геологическое изучение недр на площади более 680 тысяч квадратных километров. Работы позволят составить карты геологического содержания с оценкой перспектив территории Казахстана для проведения последующих стадий геологоразведочных работ и привлечения инвестиций в геологоразведку», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что в этом году начата реализация проекта «Евразия». Цель проекта - изучение глубинного строения Прикаспийского бассейна для выявления перспективных нефтегазовых объектов на больших глубинах до 18-20 километров и оценк их ресурсов.



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#Экология   #Экономика   #Геология  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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