Глава Минэкологии Казахстана объявил о создании общественного совета по вопросу развития нацпарков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев инициировал создание общественного совета по развитию национальных парков страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, передает МИА «Казинформ».

«Представители общественности выражают обеспокоенность по вопросу обустройства Иле-Алатауского нацпарка. (…) Чтобы снять все имеющиеся вопросы, наше ведомство инициирует создание общественного Совета по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в области, представители министерства, общественности, экоактивисты», - написал М.Мирзагалиев.

По его информации, Совет сможет осуществлять «контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на реализацию его аспектов».

Министр призвал всех заинтересованных присоединиться к Совету. «Только вместе мы сможем достичь цели, к которой стремимся – сохранить наше природное богатство», - отметил он.

Глава Минэкологии напомнил, что министерство нацелено на развитие нацпарков «без нагрузки на природу».

«Нужно сместить нынешний акцент в их развитии: прекратить строить громоздкие здания (рестораны, отели), а сделать упор на развитие экотуризма, обустраивать тропы, возводить только легкие конструкции, чтобы вмешательство в окружающую среду было минимальным», - подчеркнул М.Мирзагалиев.

Напомним, Министерство экологии, геологии природных ресурсов представило мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. 29 мая вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на территории Иле-Алатауского нацпарка встретился в Алматы с представителями общественности, СМИ, блогерами и рассказал о планах по развитию экологического туризма в Казахстане. Как сообщалось ранее, инвестор планирует обустроить в Иле-Алатауском нацпарке туристские тропы, кемпинги, современные санитарные кабинки и другую необходимую инфраструктуру из современных экологических материалов, без нанесения вреда окружающей среде.







