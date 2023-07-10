Глава МИИР РК принял участие в заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге идет XIII международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023». В мероприятиях участвовал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» состоялось заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС, а также панельная сессия «Промышленная кооперация Россия – Казахстан».

Марат Карабаев поприветствовал коллег от имени Правительства Казахстана и от себя лично, также подчеркнул роль Совета по промышленной политике ЕАЭС.