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Глава МИИР подписал приказ с двумя нововведениями в использовании пенсионных выплат

10 Декабря 2021 22:12
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Глава МИИР подписал приказ с двумя нововведениями в использовании пенсионных выплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов подписал приказ с внесениями изменений и дополнений в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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«В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность:

- Пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом, в течение трех лет необходимо оформить жилищный займ.

- Приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке. При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога», - говорится в сообщении.


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#Общество   #МИИР РК  
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