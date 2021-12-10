Глава МИИР подписал приказ с двумя нововведениями в использовании пенсионных выплат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов подписал приказ с внесениями изменений и дополнений в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
«В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность:
- Пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом, в течение трех лет необходимо оформить жилищный займ.
- Приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке. При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога», - говорится в сообщении.
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