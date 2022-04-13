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Глава миграционной полиции в Уральске подозревается в получении взятки

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Апреля 2022, 16:35
Глава миграционной полиции в Уральске подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава отдела миграционной полиции города Уральска Канат Муканов задержан по подозрению в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный следственный суд города Уральска рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления департамента Антикоррупционной службы по ЗКО Ерлана Кулжанова о санкционировании в отношении К. Муканова меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

По информации суда, 43-летний К. Муканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи 366 Уголовного Кодекса РК.

В пресс-службе прокуратуры ЗКО также пояснили, что уголовное дело расследуется Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению.


Западно-Казахстанская область   Коррупция   МВД РК   Регионы   Общество   Уральск  
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