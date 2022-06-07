Глава МИД РК выразил благодарность китайской стороне за поддержку инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выражаю уверенность, что в ближайшее время после стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильное сотрудничество между Казахстаном и КНР получит дальнейшее развитие. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по итогам встречи со своим китайским коллегой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю благодарность китайской стороне за поддержку инициативы создания СВМДА, а также за активное участие в мероприятиях. В октябре текущего года состоится 6-й саммит диалоговой площадки, посвященный 30-летию образования Совещания. Уверены, что китайская сторона традиционно примет участие в данном мероприятии на высоком уровне», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства РК выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимоотношений между Китаем и Казахстаном.

«Выражаю уверенность, что в ближайшее время после стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильное сотрудничество между нашими странами получит дальнейшее развитие и новый уровень», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.