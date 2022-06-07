Глава МИД РК выразил благодарность китайской стороне за поддержку инициатив
«Выражаю благодарность китайской стороне за поддержку инициативы создания СВМДА, а также за активное участие в мероприятиях. В октябре текущего года состоится 6-й саммит диалоговой площадки, посвященный 30-летию образования Совещания. Уверены, что китайская сторона традиционно примет участие в данном мероприятии на высоком уровне», - сказал Мухтар Тлеуберди.
Глава внешнеполитического ведомства РК выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимоотношений между Китаем и Казахстаном.
«Выражаю уверенность, что в ближайшее время после стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильное сотрудничество между нашими странами получит дальнейшее развитие и новый уровень», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.