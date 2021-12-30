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Глава МИД РК встретился со спецпредставителем Правительства КНР по делам стран Евразии

30 Декабря 2021 16:29
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Глава МИД РК встретился со спецпредставителем Правительства КНР по делам стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу со Специальным представителем Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэйя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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М. Тлеуберди отметил, что в 2022 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, достигших на сегодня уровня всестороннего стратегического партнерства. За этот период установлено политическое доверие и деловое партнёрство между двумя странами, урегулированы все пограничные вопросы и создана солидная договорно-правовая база.

В свою очередь, Ли Хуэй заявил, что стратегическое партнёрство с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. Отношения между двумя странами базируются на тесном конструктивном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве. Осуществляется тесное взаимодействие двух стран в рамках ООН, ШОС и СВМДА.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по возможностям расширения грузоперевозок и возобновления людских обменов между РК и КНР. Стороны подтвердили обоюдную приверженность тесной совместной работе, направленной на скорое решение указанных вопросов.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Китай   #Мухтар Тлеуберди  
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