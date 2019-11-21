Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Глава МИД РК встретился с послами стран Евросоюза

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Ноября 2019, 18:31
Глава МИД РК встретился с послами стран Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия между Республикой Казахстан и Европейским Союзом был рассмотрен на состоявшейся сегодня встрече министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с главами дипломатических представительств государств-членов ЕС в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем приветственном выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан ценит партнерские отношения с ЕС, которые характеризуются активным политическим диалогом, высокой динамикой взаимной торговли и привлечения прямых инвестиций.

Министр приветствовал недавнюю ратификацию всеми 28 государствами-членами Европейского Союза Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между РК и ЕС, принятие новой Стратегии ЕС по взаимоотношениям с Центральной Азией.

photo

Европейские дипломаты дали высокую оценку проводимым в РК политическим, экономическим и социальным реформам, подчеркнули прогрессивность инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, обозначенных им в Послании народу Казахстана.

Дипломаты обсудили институциональные и финансовые аспекты реализации этих стратегически важных документов, перспективы сотрудничества по линии ЕС – Центральная Азия. Было отмечено, что в настоящее время казахстанская сторона разрабатывает отдельную «дорожную карту», направленную на раскрытие потенциала СРПС.

Отдельное внимание на встрече было посвящено реализации итогов официального визита Президента Европейского Совета Дональда Туска в Нур-Султан в мае с.г., в том числе его двусторонних договоренностей с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом К.Токаевым.

В рамках многосторонней повестки состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как изменение климата, глобальная безопасность и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ЕАЭС, ОБСЕ, ОЭСР и др.

Послы ЕС особо отметили предложения Президента Казахстана, обозначенные им в выступлении на ГА ООН в сентябре сего года. При этом они сошлись во мнении, что активная внешняя политика Казахстан делает страну активным игроком на международной арене и позволяет сохранять конструктивные отношения со всеми глобальными партнерами. Отмечена важная роль Казахстана в поддержании глобальной и региональной безопасности, включая вклад РК в нераспространение ядерного оружия, проведение гуманитарных операций, содействие Афганистану.

Глава МИД призвал европейских партнеров к активному сотрудничеству, акцентируя внимание на заинтересованности РК в углублении всесторонних связей в сфере торговли, сельского хозяйства, транспорта, логистики, окружающей среды, образования, правовых реформ, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Важной темой мероприятия стало облегчение визового режима с ЕС, что способствовало бы наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширило бы возможности для граждан РК.

По итогам встречи глава Представительства ЕС в Казахстане Посол Свен-Олов Карлссон высоко оценил регулярные предметные встречи с европейскими дипломатами по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина. Такие мероприятия, по его мнению, позволяют «сверить часы», более точно понять цели обеих сторон, вырабатывать взаимовыгодные решения по дальнейшему совершенствованию делового климата в стране и определять перспективные направления экономического сотрудничества.

Стороны договорились и дальше поддерживать регулярные рабочие контакты в формате РК-ЕС с участием министра иностранных дел.

МИД РК   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС