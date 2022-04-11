Глава МИД РК: Визит делегации Европарламента придаст импульс нашему сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял делегацию Европейского парламента, которая прибыла в Казахстан для участия в 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества (КПС) «Республика Казахстан – Европейский cоюз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В её состав вошли первый заместитель председателя делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП.

«Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС», – отметил на встрече глава внешнеполитического ведомства РК.

Министр обсудил с евродепутатами программу реформ Президента РК по модернизации политической системы страны и построению «Нового Казахстана».

А. Америкс отметил, что «Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе Центральной Азии». «Многое изменилось с тех пор, как я посетил Казахстан два с половиной года назад, но Казахстан и ЕС остаются близкими партнёрами. Мы поддерживаем курс политических реформ в стране и внимательно следим за его реализацией на практике», - сказал А. Америкс.

Также была затронута тема расследования истинных причин «Январской трагедии» в контексте принятой в начале 2022 года резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.

«Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждём официальных результатов расследования», – отметил в этой связи Ф. Миллан-Мон.

В рамках визита делегации Европарламента, помимо проведения заседания КПС, запланированы встречи в гг. Нур-Султан и Алматы с депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК, Уполномоченным по правам человека в РК, представителями правоохранительных органов РК, государственных органов экономического блока, гражданского общества.

Справочно: Созданная в 1994 году Делегация Европейского парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией состоит из 19 постоянных и нескольких меняющихся депутатов. Заседания Комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС являются важным инструментом по развитию двустороннего политического диалога, контроля за реализацией базовых соглашений, включая СРПС, а также выработки рекомендаций для усиления работы министерского совещания – Совета сотрудничества РК – ЕС.