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Глава МИД РК принял замминистра иностранных дел Республики Корея

5 Сентября 2019, 10:21
Глава МИД РК принял замминистра иностранных дел Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял заместителя министра иностранных дел Республики Корея Юн Сун Гу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На встрече стороны обсудили итоги государственного визита Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле этого года, а также предстоящий визит министра в Сеул в этом месяце.

Стороны отметили важность стратегического партнерства двух стран и перспективы развития отношений в политической, экономической, социальной и других сферах взаимодействия.

Дипломаты двух стран выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних контактов и договорились приложить усилия для успешного проведения запланированных до конца года двусторонних и многосторонних мероприятий.

В 2018 году товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея превысил 3,9 млрд долларов США. Объем казахстанских инвестиций в Южную Корею составляет 3,86 млрд долларов США, корейских инвестиций в нашу страну – 1,6 млрд долларов США.

В Казахстане зарегистрировано 1081 юридическое лицо, филиал и представительство с южнокорейским участием (Samsung, LG, SK Corporation, Hyundai, POSCO и т.д., строительные фирмы Dong Il Highville, Urim, «Кыкдонг Консоль» и др.), из них действующих около 516.


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