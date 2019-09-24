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Глава МИД РК принял участие в неформальной министерской встрече СВМДА

24 Сентября 2019 04:36
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Глава МИД РК принял участие в неформальной министерской встрече СВМДА

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Участники встречи обсудили итоги прошедшего в июне в городе Душанбе 5-го Саммита СВМДА, в итоговой декларации которого были отражены позиции и взгляды членов Совещания по основным вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, а также отмечена личная роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в качестве основателя СВМДА и его значительный вклад в наращивание потенциала совещания.

Особое внимание было уделено предстоящему председательству Казахстана в СВМДА. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил благодарность государствам-членам СВМДА за единогласную поддержку заявки Казахстана на председательство в совещании в 2020-2022 годы.

Главы делегаций поздравили Казахстан в качестве следующего председателя СВМДА и отметили лидирующую роль нашей страны в развитии сотрудничества в рамках совещания.

Министр иностранных дел РК поделился видением развития СВМДА и приоритетами, на которые будет сфокусировано внимание Казахстана в период председательства в форуме. В их числе – последовательное институциональное развитие СВМДА, содержательное наполнение деятельности форума в рамках каталога мер доверия, а также дальнейшее усиление взаимодействия с другими международными и региональными институтами.

Была отмечена высокая актуальность деятельности СВМДА в условиях современных вызовов и значимость как эффективной платформы региональной кооперации для укрепления безопасности и взаимосвязанности в Азии, обладающей огромным экономическим и человеческим потенциалом.

5 октября 1992 года Первый Президент Казахстана - Елбасы Н.Назарбаев инициировал созыв СВМДА, который является межгосударственным форумом для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодня членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями – 8 стран и 5 международных организаций.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Генассамблея ООН 74,
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