Глава МИД РК принял Посла Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провёл встречу с Послом Японии Тацухико Касаи по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М.Тлеуберди с удовлетворением отметил поступательное развитие политического диалога, торгово-экономических, инвестиционных связей и гуманитарных контактов между двумя странами. Министр выразил признательность японской стороне за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Он отметил важность скорейшего проведения 8-го заседания Комиссии межправительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству.

Япония входит в 10-ку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана с общим объёмом вложений на сумму более 7 млрд. долларов США.