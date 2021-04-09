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    11:06, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава МИД РК принял Посла Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провёл встречу с Послом Японии Тацухико Касаи по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    М.Тлеуберди с удовлетворением отметил поступательное развитие политического диалога, торгово-экономических, инвестиционных связей и гуманитарных контактов между двумя странами. Министр выразил признательность японской стороне за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Он отметил важность скорейшего проведения 8-го заседания Комиссии межправительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству.

    Япония входит в 10-ку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана с общим объёмом вложений на сумму более 7 млрд. долларов США.


    Теги:
    Япония МИД РК Интеграция и партнерство
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