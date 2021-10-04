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Глава МИД РК принял Посла США в РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Октября 2021, 21:40
Глава МИД РК принял Посла США в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла США Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М.Тлеуберди, высоко оценив уровень казахстанско-американского сотрудничества, подчеркнул вклад американского дипломата в развитие расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь, Посол США поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и подчеркнул, что работа в нашей стране была для него большой ответственностью и честью.
Стороны отметили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.
В настоящее время США являются вторым крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. В Казахстане успешно работают 562 компаний с участием американского капитала.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   США   Мухтар Тлеуберди   Международная деятельность РК  
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