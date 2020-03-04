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Глава МИД РК и Госсекретарь США обсудили двустороннее сотрудничество
4 Марта 2020 12:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди и Госсекретарь США Майкл Помпео обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ».
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«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и Государственным секретарем США Майклом Помпео», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.
Как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.
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