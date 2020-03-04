Глава МИД РК и Госсекретарь США обсудили двустороннее сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди и Госсекретарь США Майкл Помпео обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и Государственным секретарем США Майклом Помпео», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.