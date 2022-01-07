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Глава МИД РК и Госсекретарь США обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Января 2022, 10:10
Глава МИД РК и Госсекретарь США обсудили актуальные вопросы сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр подробно информировал Э. Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

МИД РК   США   Мухтар Тлеуберди   ЧП-2022  
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