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вчера 23:31
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вчера 21:02
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Глава МИД рекомендует казахстанским туристам воздержаться от поездок в Гонконг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди попросил казахстанских туристов воздержаться от поездок в Гонконг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в центре Гонконга идет скопление транспорта, также возле университета происходят протесты, столкновение с полицией. В целом, ситуация более спокойная в других районах, также тихо там, где находится наше Генеральное консульство», - прокомментировал Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.
Он также ответил, стоит ли туристам ехать в Гонконг.
«В целом туристы посещают Гонконг. Однако, из-за продолжительных беспорядков от поездок стоит воздержаться», - отметил министр.
Напомним, Генеральное консульство совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге рекомендовало казахстанским студентам покинуть территорию города.
Ранее, в ведомстве сообщили, сколько казахстанских студентов все еще остаются в Гонконге. Так, по последним данным, 209 студентов уже вернулись в Казахстан. Более 32 изъявили желание остаться, так как они чувствуют себя в безопасности.
18 ноября в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана, студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир.
В МИД РК также рассказали о состоянии задержанного казахстанца.
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