Глава МИД принял иностранных послов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл раздельные встречи с послами Испании, Италии и Израиля по случаю завершения их дипломатической миссии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе встречи с послом Королевства Испания Давидом Карриедо особое внимание уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе прошедшего 5-6 июля с. г. официального визита министра М. Тлеуберди в Мадрид.

С послом Федеративной Республики Германия Тило Клиннерем были обсуждены пути дальнейшего укрепления политического диалога на высшем уровне и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

На встрече посол Государства Израиль Лиат Вексельман подняла вопросы межрегионального сотрудничества.

В завершение министр вручил благодарственные письма за активную деятельность и пожелал зарубежным дипломатам успехов в дальнейшей работе.