Глава МИД представил нового руководителя Фонда Отандастар
Абзал Сапарбекулы до назначения на эту должность был послом Казахстана в Турции с 2017 по 2022 годы. С 2000 года работает в структуре Министерства иностранных дел РК, а также имеет опыт работы в национальных компаниях и международных организациях по сотрудничеству тюркоязычных стран.
Министр Мухтар Тлеуберди обозначил перед руководством и коллективом организации основные задачи и цели, в частности обеспечение поддержки зарубежных и прибывших в Казахстан этнических казахов.
«Нам необходимо оказать всестороннюю помощь и поддержку нашим кандасам, активно работать над удовлетворением социально-экономических, культурных и образовательных потребностей казахской диаспоры за рубежом», - отметил глава МИД.
Впервые о создании Фонда Отандастар было озвучено Нурсултаном Назарбаевым на V Всемирном курултае казахов в 2017 году.
Задачами организации являются оказание адаптационных и интеграционных услуг для соотечественников в зарубежных странах и прибывших в Казахстан этнических казахов. Также фонд занимается поддержкой и установлением связей, обменивается информацией с общественными объединениями соотечественников, с международными правительственными и неправительственными организациями для оказания консультативно-правовой, информационно-разъяснительной поддержки соотечественникам.
Продуктивно ведётся работа, направленная на организацию мероприятий в области развития казахского языка и культуры в местах компактного проживания казахских общин за рубежом и поддержание связей с исторической родиной, расширение сети платформ культурно-деловых домов в некоторых странах.