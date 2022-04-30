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    19:31, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава МИД представил нового руководителя Фонда Отандастар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди президентом Фонда Отандастар назначен Абзал Сапарбекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Абзал Сапарбекулы до назначения на эту должность был послом Казахстана в Турции с 2017 по 2022 годы. С 2000 года работает в структуре Министерства иностранных дел РК, а также имеет опыт работы в национальных компаниях и международных организациях по сотрудничеству тюркоязычных стран.

    Министр Мухтар Тлеуберди обозначил перед руководством и коллективом организации основные задачи и цели, в частности обеспечение поддержки зарубежных и прибывших в Казахстан этнических казахов.

    «Нам необходимо оказать всестороннюю помощь и поддержку нашим кандасам, активно работать над удовлетворением социально-экономических, культурных и образовательных потребностей казахской диаспоры за рубежом», - отметил глава МИД.

    Впервые о создании Фонда Отандастар было озвучено Нурсултаном Назарбаевым на V Всемирном курултае казахов в 2017 году.

    Задачами организации являются оказание адаптационных и интеграционных услуг для соотечественников в зарубежных странах и прибывших в Казахстан этнических казахов. Также фонд занимается поддержкой и установлением связей, обменивается информацией с общественными объединениями соотечественников, с международными правительственными и неправительственными организациями для оказания консультативно-правовой, информационно-разъяснительной поддержки соотечественникам.

    Продуктивно ведётся работа, направленная на организацию мероприятий в области развития казахского языка и культуры в местах компактного проживания казахских общин за рубежом и поддержание связей с исторической родиной, расширение сети платформ культурно-деловых домов в некоторых странах.



    Теги:
    Общество Назначения МИД РК Международная деятельность
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