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    17:20, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Глава МИД КНР совершит турне по Центральной Азии

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел КНР Ван И с 12 по 16 июля посетит с официальным визитом Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По приглашению министров иностранных дел Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана глава МИД КНР Ван И посетит эти три страны с 12 по 16 июля.

    Во время предстоящего турне глава МИД КНР Ван И примет участие в очередных заседаниях Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Контактной группы «ШОС - Афганистан», а также международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

    Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС состоится в Душанбе с 13 по 14 июля.

    Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» пройдет в Ташкенте с 15 по 16 июля.


    Теги:
    Китай Политика Центральная Азия
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