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    02:00, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава МИД КНР поддержал инициативу Президента Казахстана по биологической безопасности

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    ЖЕНЕВА – ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности на заседании Конференции по разоружению поддержал министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Выступая на мероприятии по видеоконференцсвязи, глава МИД Китая изложил позицию Пекина по актуальным вопросам в сфере разоружения и нераспространения. Касаясь вопросов реализации Конвенции о запрещении биологического оружия, Ван И высоко оценил предложение Президента Казахстана об учреждении специального многостороннего органа – Международного агентства по биологической безопасности, подотчётного Совету Безопасности ООН.

    В ходе последующего обсуждения Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН в Женеве Жанар Айтжанова поблагодарила китайскую сторону за поддержку казахстанской инициативы и подчеркнула её особую актуальность в современных условиях. Она отметила, что концептуальная записка по данному вопросу была распространена среди дипломатических миссий государств-членов в Женеве и казахстанская сторона готова к его детальному обсуждению со всеми заинтересованными делегациями.


    Теги:
    Китай Безопасность Интеграция и партнерство
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