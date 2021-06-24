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    07:17, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана выступил на международной конференции «Один пояс, один путь»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в международной видеоконференции высокого уровня Азиатско-Тихоокеанского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие состоялось по инициативе китайской стороны в рамках программы «Один пояс, один путь» и её основной темой стало «Содействие сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 в целях устойчивого восстановления».

    В своём выступлении М. Тлеуберди выдвинул ряд инициатив, в числе которых налаживание сотрудничества в области цифровизации здравоохранения, обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 и их справедливого распределения как глобального общественного блага, а также создания практического механизма сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией со странами-участницами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В видеоконференции приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран АТР, Латинской Америки, Центральной Азии, а также руководители международных организаций, которые обсудили дальнейшие пути взаимодействия в борьбе с пандемией и обменялись мнениями по вопросам восстановления глобальной экономики в пост-пандемический период.

    Министры иностранных дел уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сфере зелёной экономики и инвестиций, а также решению актуальных экологических проблем.

    При этом, М. Тлеуберди отметил, что Казахстан придает важное значение экологической повестке ООН и намерен продолжать работу по озеленению экономики.

    По итогам мероприятия стороны приняли два документа: «Инициатива партнёрства «Один пояс, один путь» по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19» и «Инициатива партнёрства «Один пояс, один путь» по сотрудничеству в области зелёного развития».


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