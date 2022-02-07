Глава МИД Казахстана встретился со Спецпредставителем Евросоюза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Терри Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшей интенсификации многопланового стратегического партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом. Собеседники отметили, что диалоговая площадка «Центральная Азия – ЕС» и двусторонние механизмы сотрудничества несут практическую пользу в виде привлечения в наш регион передового европейского опыта в области устойчивого экономического развития, укрепления безопасности границ, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.
Участники встречи отметили общую заинтересованность в проведении объективного расследования казахстанскими правоохранительными органами всех обстоятельств произошедших в январе в Казахстане событий и тщательном рассмотрении жалоб на нарушения прав задержанных.
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