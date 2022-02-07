+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава МИД Казахстана встретился со Спецпредставителем Евросоюза

7 Февраля 2022 20:07
Поделиться:
Глава МИД Казахстана встретился со Спецпредставителем Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Терри Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Газ и атомная энергетика будут использоваться при переходе Евросоюза к «зеленой энергетике» Подписана Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшей интенсификации многопланового стратегического партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом. Собеседники отметили, что диалоговая площадка «Центральная Азия – ЕС» и двусторонние механизмы сотрудничества несут практическую пользу в виде привлечения в наш регион передового европейского опыта в области устойчивого экономического развития, укрепления безопасности границ, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Участники встречи отметили общую заинтересованность в проведении объективного расследования казахстанскими правоохранительными органами всех обстоятельств произошедших в январе в Казахстане событий и тщательном рассмотрении жалоб на нарушения прав задержанных.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Евросоюз  
Поделиться:
Новости по теме
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Газ и атомная энергетика будут использоваться при переходе Евросоюза к «зеленой энергетике»
Подписана Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА
Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия
Популярное
1 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
2 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
3 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
4 В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
5 Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
6 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Читайте также
Замглавы МИД РК встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане
Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив