Глава МИД Казахстана встретился со Спецпредставителем Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Терри Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшей интенсификации многопланового стратегического партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом. Собеседники отметили, что диалоговая площадка «Центральная Азия – ЕС» и двусторонние механизмы сотрудничества несут практическую пользу в виде привлечения в наш регион передового европейского опыта в области устойчивого экономического развития, укрепления безопасности границ, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Участники встречи отметили общую заинтересованность в проведении объективного расследования казахстанскими правоохранительными органами всех обстоятельств произошедших в январе в Казахстане событий и тщательном рассмотрении жалоб на нарушения прав задержанных.