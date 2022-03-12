Глава МИД Казахстана встретился с президентом Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Д.Кыдырали проинформировал о проводимой Академией работе и развитии сотрудничества со странами-участницами и международными организациями, в частности ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО, КОМСТЕК. Он также поделился планами по участию Академии в мероприятиях, посвящённых 150-летию Ахмета Байтурсынова, 130-летию Назира Торекулова и 125-летию Мухтара Ауэзова, и сообщил о ходе подготовки к проведению в этом году в духовной столице тюркского мира – г. Туркестане Всемирного конгресса тюркологии.

Министр высоко оценил активную работу Академии в продвижении научного и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц.

Во встрече принял участие член Совета старейшин Организации тюркских государств Икрам Адырбеков.



