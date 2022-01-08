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    15:24, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана встретился с послом КНР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе китайской стороны и.о. Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла КНР Чжан Сяо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол передал послание Председателя КНР Си Цзиньпина в адрес Главы государства со словами поддержки и уверенностью на скорейшую стабилизацию ситуации в нашей стране.

    По словам дипломата, китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и безопасность в Казахстане, а Китай является верным другом и надежным партнером нашей страны.

    Министр проинформировал о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием сил ОДКБ.

    Теги:
    Китай Международная деятельность ЧП-2022 Внешняя политика Казахстана
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