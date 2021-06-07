Глава МИД Казахстана встретился с Послом Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Азербайджанской Республики Рашада Маммадова по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил значительный вклад Посла в развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Подписание соглашения о строительстве оптическо-волоконной линии связи по дну Каспийского моря, строительство логистического центра «Азерсун» и трансформаторного завода на территории СЭЗ «Морпорт Актау», запуск завода по производству пластиковых труб на территории Мангистауской области и другие инвестиционные проекты были успешно реализованы в период его 13-летней дипломатической деятельности в Казахстане.

В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Министр вручил Р. Маммадову орден «Достық» II степени за личный вклад в развитие двусторонних отношений.



