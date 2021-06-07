РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:33, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана встретился с Послом Азербайджана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Азербайджанской Республики Рашада Маммадова по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Глава внешнеполитического ведомства РК отметил значительный вклад Посла в развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Подписание соглашения о строительстве оптическо-волоконной линии связи по дну Каспийского моря, строительство логистического центра «Азерсун» и трансформаторного завода на территории СЭЗ «Морпорт Актау», запуск завода по производству пластиковых труб на территории Мангистауской области и другие инвестиционные проекты были успешно реализованы в период его 13-летней дипломатической деятельности в Казахстане.

    В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Министр вручил Р. Маммадову орден «Достық» II степени за личный вклад в развитие двусторонних отношений.



    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!