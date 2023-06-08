Глава МИД Казахстана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая прибыла с первым официальным визитом в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М. Нуртлеу отметил, что многогранное сотрудничество Казахстана и ЮНЕСКО на всех уровнях способствует осуществлению целей устава ЮНЕСКО в сфере образования, науки и культуры. Он также выразил признательность руководству ЮНЕСКО за неизменную поддержку казахстанских инициатив и номинаций.

Глава МИД Казахстана заверил, что наша страна твёрдо привержена дальнейшему развитию сотрудничества с организацией и продолжит оказывать поддержку стратегическим целям ЮНЕСКО, направленным на расширение доступа во всём мире к образованию, науке, технологиям и информации.

О. Азуле подтвердила приверженность сотрудничеству с Казахстаном в целях содействия инклюзивному и устойчивому развитию, включая через повышение качества образования, защиту биоразнообразия, развитие культурного разнообразия и содействие развитию средств массовой информации. Она выразила готовность оказать всемерное содействие в реализации масштабных реформ в нашей стране в рамках мандата организации.

Кроме того, руководитель ЮНЕСКО выразила заинтересованность в реализации новых проектов, в том числе в региональном формате в сфере образования, науки и культуры. Она проинформировала о преобразовании Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы в Региональный многосекторальный офис организации.

О. Азуле начала свой визит в нашу страну с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане, который является первым из казахстанских объектов, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казахстан является членом ЮНЕСКО с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО. В Список всемирного наследия организации от Казахстана вошли 5 объектов, в перечень нематериального культурного наследия – 13, в сеть биосферных резерватов – 15, в реестр документального наследия «Память мира» – 3, в календарь памятных дат – 25 номинаций. В нашей стране действуют 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.