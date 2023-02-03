Глава МИД Казахстана совершил официальный визит в Бахрейн

МАНАМА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Бахрейнская сторона придала особое значение визиту главы внешнеполитического ведомства Казахстана. Министр был принят Королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль-Халифой, которому он передал тёплые слова приветствия и пожелания от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

М.Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. В свою очередь Король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам Президента, проводимым во благо казахстанского народа.

Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности.

В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Бахрейна Халидом бен Абдулла Аль-Халифой стороны рассмотрели пути углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Казахстанская сторона подчеркнула, что Бахрейн является важным партнёром нашей страны на Ближнем Востоке. «Благодаря взаимной политической поддержке мы сейчас имеем дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и активном сотрудничестве», - сказал М. Тлеуберди.

Стороны позитивно оценили высокий уровень взаимодействия двух стран, при этом подчеркнули, что имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере используется не в полной мере. В этой связи была достигнута договоренность о разработке Дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.

Во время встречи с министром иностранных дел Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено межрегиональной кооперации в рамках диалоговой платформы «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Бахрейнская сторона приветствовала первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Казахстана в Бахрейн и выразила надежду, что он придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах.

Программа визита завершилась переговорами в торгово-промышленной палате Бахрейна. С председателем ТПП Самиром Нассом и представителями бахрейнских бизнес-кругов были рассмотрены пути активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество между Международным финансовым центром «Астана» и Международным исламским финансовым рынком Бахрейна. Достигнута договоренность о создании Делового совета двух стран для стимулирования прямых контактов между бизнесменами и определения перспективных сфер сотрудничества.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие, направленное на расширение взаимной торговли и увеличение объёмов инвестиций, а также развитие кооперации в различных секторах экономики.

Ранее Мухтар Тлеуберди по приглашению оманской стороны совершил официальный визит в Султанат Оман.

Фото: gov.kz







