Глава МИД Казахстана провел встречу с дипкорпусом в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках участия в Совещании министров иностранных дел СНГ заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с 52 главами дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан с резиденцией в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В текущих непростых условиях мы последовательно проводим стратегию модернизации страны. Сегодня реализуется уже третий этап политических реформ, в рамках которого будет принят ряд законов, направленных на демократизацию общества. Казахстан вступает в четвертое десятилетие своего суверенитета», - сказал М.Тлеуберди.

В своем выступлении министр отметил, что Казахстан придает важное значение развитию сотрудничества со своими зарубежными партнерами и готов к дальнейшему расширению взаимодействия. При этом он добавил, что одним из главных приоритетов Казахстана является продвижение транспортного потенциала и обеспечение связанности нашей страны с регионами мира.

Во встрече приняли участие руководители дипломатических представительств следующих стран: Австралия, Алжир, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бенин, Босния и Герцеговина, Буркина Фасо, Гана, Гватемала, Гренада, Дания, Джибути, Замбия, Зимбабве, Ирландия, Исландия, Кения, Кипр, Колумбия, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д'Ивуар, Лаос, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Молдова, Намибия, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Панама, Парагвай, Перу, Сенегал, Сирия, Словения, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Тунис, Уганда, Уругвай, Филиппины, Чад, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эль-Сальвадор и Эритрея.