Глава МИД Казахстана провел телефонный разговор с заместителем генсекретаря ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем генерального секретаря ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Катоа Утоикаману, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

В ходе разговора собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия между Республикой Казахстан и ООН по содействию развитию уязвимых развивающихся стран, в том числе в рамках глобального председательства нашей страны в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) на 2020-2021 годы.

Ф. Утоикаману высоко оценила председательство нашей страны в группе, отметив, что за истекший год «Казахстану удалось заметно повысить авторитет группы РСНВМ и общую осведомленность международного сообщества об особенной уязвимости таких стран», и выразила готовность оказывать всю необходимую поддержку казахстанскому председательству.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать и продвигать интересы стран группы на всех соответствующих площадках и поделился ключевыми приоритетами председательства в 2021 году.

Учитывая, что данная группа уязвимых стран является наиболее пострадавшей от COVID-19, собеседники отметили важность привлечения международных партнеров и доноров для финансирования конкретных проектов в сфере развития в РСНВМ. В этой связи особое значение придается реализации Дорожной карты по ускорению прогресса в решении проблем РСНВМ, связанных, в первую очередь, с удаленностью от мировых рынков и зависимостью от транзитных стран. Документ, принятый в сентябре 2020 года по инициативе казахстанского председательства, нацелен на объединение усилий всех заинтересованных сторон для ускоренной реализации проектов по содействию РСНВМ на период до 2024 года.

Справочно: в Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, входит 32 страны с населением более полумиллиарда человек. Казахстан является самым крупным территориально и самым удаленным от мирового океана (более чем 3 тысячи км) государством без выхода к морю.