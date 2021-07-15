Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках участия в Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», проходящей в Ташкенте, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел раздельные двусторонние встречи с министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Саудом, Спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, министром иностранных дел КНР Ван И, министром иностранных дел Индии Субраманияном Джайшанкаром и заместителем председателя Кабинета Министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На переговорах стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках многосторонних структур. Особое внимание уделялось объединению усилий в борьбе с пандемией COVID-19 и ситуации в Афганистане.

М.Тлеуберди также принял участие в официальной церемонии открытия Международного института Центральной Азии, где присутствовали главы внешнеполитических ведомств региона, руководители международных организаций, представители научных и экспертных кругов. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева зачитала участникам мероприятия послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.