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    20:03, 14 Май 2021 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана провел переговоры с министром внешней торговли  Финляндии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии – сопредседателем казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения казахстанско-финского взаимодействия в политической, инвестиционной и торгово-экономической сферах. В частности, были определены пути расширения сотрудничества в отраслях телекоммуникаций, цифровизации, транспортной логистики и медицины.

    В рамках визита финского министра сопровождают руководители таких финских компаний как «Nokia», «Kone», «Nurminen Logistics» и «Planmeca».


    Теги:
    МИД РК Интеграция и партнерство
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