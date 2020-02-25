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Глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи в Женеве

25 Февраля 2020 12:31
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Глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – На полях заседания Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

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В ходе встречи с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо собеседники обсудили ход подготовки 12-ой министерской конференции ВТО в Нур-Султане в июне текущего года. Отмечена высокая актуальность форума в контексте построения стабильной и предсказуемой международной торговой системы и реформирования ВТО, а также подчеркнута важность парламентской конференции по вопросам ВТО, проводимой накануне министерского форума.

С генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации сотрудничества Казахстана с организациями системы ООН в Женеве, играющими ключевую роль в реализации политических, гуманитарных, экономических и социальных приоритетов нашей страны.

М. Тлеуберди также встретился с главами внешнеполитических ведомств Швейцарии Игнацио Кассисом и Финляндии Пекка Хаависто для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.



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Ключевые слова: ООН, Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Права человека,
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