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Глава МИД Казахстана провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 08:12
Глава МИД Казахстана провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС Фото: пресс-служба МИД РК

ПАНАДЖИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Основное внимание было сфокусировано на документах, выносимых на заседание Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС, которое состоится в июле 2023 года в г.Нью-Дели. На саммите ШОС планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить приоритеты и практические меры по наращиванию деятельности ШОС на современном этапе.

М. Нуртлеу дал высокую оценку индийскому председательству в проведении системной работы по дальнейшему укреплению и реализации потенциала организации. Подчеркнул, что перед ШОС стоит важная стратегическая задача найти эффективные способы реагирования на динамично меняющуюся мировую обстановку через слаженную региональную кооперацию и скоординированные подходы.

Состоялся обмен мнениями о практических шагах по продвижению процесса совершенствования деятельности организации, начатого по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС рассмотрели проект основного итогового документа саммита Делийской Декларации. Обсудили ход проработки ряда решений и документов, предусматривающих вопросы расширения круга партнерских организаций, а также дальнейшего взаимодействия и расширения многостороннего сотрудничества в сфере политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей.

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Фото: пресс-служба МИД РК
Кроме того, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС провёл переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
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Фото: пресс-служба МИД РК
Глава МИД Казахстана также провел переговоры с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, в ходе которой были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках деятельности организации. М.Нуртлеу отметил важную роль секретариата в продвижении многопланового сотрудничества в ШОС и выступил за повышение ее международного авторитета.
Внешняя политика Казахстана   МИД РК   ШОС   Индия  
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