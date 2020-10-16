Глава МИД Казахстана прокомментировал ситуацию в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прокомментировал ситуацию в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ».

«В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане.

Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития.

Выражаем надежду, что все политические силы страны приложат максимум усилий к поиску взвешенных и созидательных решений при строгом соблюдении норм и положений Конституции Кыргызской Республики, которые позволят достойно выйти из кризисной ситуации.

Наши страны связывают исторические узы братских, добрососедских отношений, в основе которых всегда лежали взаимопомощь и поддержка в трудные времена. Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане, в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества в духе Договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года», - говорится в официальном комментарии М.Тлеуберди, опубликованном пресс-службой МИД РК в Telegram .

Напомним, 15 октября стало известно, что премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Ранее сообщалось о том, что СооронбайЖээнбеков принял решение уйти в отставку.