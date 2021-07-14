Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) под председательством Республики Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Перед заседанием министры иностранных дел стран ШОС были приняты Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе СМИД главы внешнеполитических ведомств стран ШОС подвели итоги деятельности организации за 20 лет и обсудили наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Рассмотрены первоочередные задачи дальнейшего развития деятельности ШОС и вопросы взаимодействия организации с другими многосторонними структурами.

В своем выступлении министр М. Тлеуберди отметил роль и значение ШОС в укреплении международной безопасности и регионального сотрудничества. «Вместе с другими членами организации, Казахстан стремится постоянно вносить достойный вклад в полноценную реализацию её огромного потенциала», - сказал глава МИД Казахстана.

Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана одобрили ход подготовки к предстоящему в сентябре 2021 года в Душанбе заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также утвердили проекты Душанбинской декларации и других итоговых решений юбилейного Саммита.

По итогам заседания принято информационное сообщение министров иностранных дел ШОС.

В этот же день состоялось заседание контактной группы «ШОС – Афганистан» на уровне министров иностранных дел, в ходе которой участники обсудили текущую военно-политическую ситуацию в ИРА и вопросы дальнейшего сотрудничества ШОС с Афганистаном. По итогам встречи контактной группы ШОС с Афганистаном принято совместное заявление министров иностранных дел государств-членов ШОС.

На полях мероприятия М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Пакистана Махмудом Куреши. Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и регионального сотрудничества.