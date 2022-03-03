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Глава МИД Казахстана принял участие в международной конференции по противодействию терроризму

3 Марта 2022 17:12
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Глава МИД Казахстана принял участие в международной конференции по противодействию терроризму

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан выступает за активную кооперацию в предотвращении и противодействии терроризму. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН» в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан приветствует и поддерживает инициативу Узбекистана и Контртеррористического управления ООН по принятию нового Совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии», - сказал министр.

Спикер отметил, что с момента принятия Совместного плана действий в Ашхабаде в 2011 году геополитический ландшафт нашего региона претерпел значительные изменения. По-прежнему сохраняются угрозы и риски по распространению радикальной идеологии, наркотрафика, нелегальной миграции, которые в совокупности создают питательную среду для терроризма.

«Казахстан твердо придерживается своих международных обязательств и выступает за активную кооперацию в предотвращении и противодействии терроризму. Безусловно эта работа ведется и будет осуществляться в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии и региональными организациями», - заявил Мухтар Тлеуберди.

В этой связи глава МИД высказал признательность за поддержку «Кодекса поведения по достижению мира свободного от терроризма», выдвинутому Казахстаном на генеральной ассамблее ОНН в 2018 году, к которому на сегодняшний день присоединилось 89 государств.

«Одним из приоритетов Кодекса, как и нашего Совместного плана действий является противодействие угрозе иностранных боевиков-террористов. Нашим посильным и реальным вкладом стали гуманитарные операции «Жусан» и «Русафа». В рамках пяти этапов «Жусана» за 3 года удалось репатриировать из Сирии и Ирака 607 наших граждан, в том числе 413 детей. Казахстан обладает уникальным опытов в сфере репатриации и реабилитации, и мы готовы продолжить обмен со странами Центральной Азии и в целом с международным сообществом», - подчеркнул министр.


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#Центральная Азия   #МИД РК   #Безопасность   #Мухтар Тлеуберди  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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