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    01:11, 27 Март 2022 | GMT +6

    Глава МИД Казахстана принял участие в Дохийском международном форуме

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    ДОХА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди по приглашению катарской стороны принял участие в XX Дохийском международном форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии в этом году приняли участие более 600 делегаций, в том числе главы правительств, внешнеполитических ведомств, представители международных организаций и мирового экспертного сообщества, а также политики и бизнесмены. Темой нынешнего форума была «Трансформация для новой эпохи» и он был посвящен четырем ключевым темам – геополитические альянсы и международные соглашения, финансовая система и экономическое развитие, кибернетическая и продовольственная безопасность, устойчивое развитие и климатические изменения.

    На полях форума М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с Заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

    Стороны с удовлетворением отметили активизацию двустороннего сотрудничества за последние несколько лет, обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-катарского взаимодействия, в частности укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В данном контексте обратили внимание на важность активизации работы казахстанско-катарской совместной Комиссии высокого уровня.

    Были затронуты вопросы взаимодействия в рамках деятельности Исламской организации продовольственной безопасности. Главы МИД также обсудили график предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровне и «сверили часы» по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Министр иностранных дел РК М. Тлеуберди также провел встречу с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, в ходе которой обсудили вопросы активизации казахстанско-мексиканского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций.


    Теги:
    Правительство Международная деятельность РК Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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