Глава МИД Казахстана принял участие в Анталийском дипломатическом форуме

АНТАЛЬЯ.КАЗИНФОРМ - По приглашению Правительства Турции заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в работе первого Анталийского дипломатического форума. На Форуме присутствовали более 100 представителей международных организаций, дипломатов различных государств, неправительственных организаций и экспертных кругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

На церемонии открытия выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи он отметил, что значимость дипломатии как фактора предотвращения конфликта и разногласий в мире возрастает.

«Наследие биполярного мира не в силах решить проблемы человечества. Привычки прошлого и узкие рамки устоявшегося восприятия не приближает человечество к решению современных вызов», - сказал турецкий президент.

Мухтар Тлеуберди выступил с докладом на панельной сессии «Борьба с экстремизмом и дискриминацией», в котором также в качестве панелистов участвовали Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, Президент «Всемирного совета Арамеев» Джонни Мессо, представитель Председателя ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман Мехмет Пачаджи, главный научный советник Европейской комиссии Альберто Меллони, представитель Фонда Сирийского православного храма Девы Марии Саит Сузин.

В своей речи министр рассказал об инициативах Казахстана по противодействию экстремизму и дискриминации по этническим и религиозным принципам. В частности, он информировал о деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Ассамблеи народа Казахстана, а также о приоритетах казахстанского председательства в СВМДА.

На полях мероприятия М.Тлеуберди провел двусторонние переговоры с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН М. Моратиносом, Генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, Министром иностранных дел Кувейта – Государственным министром по делам кабинета министров Ахмедом Насером ас-Сабахом, Башканом АТО Гагаузия Ириной Влах, президентом Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Афандиевой, а также встретился с представителями крупного турецкого бизнеса – президентом Государственной аэрокосмической компании TAI Темелом Котилом и Почетным консулом Казахстана, президентом Чалык холдинга Ахметом Чалыком.