Глава МИД Казахстана посетит Россию с официальным визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя Премьера-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, встреча состоится 11 апреля. В рамках визита планируются переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником Президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повестки дня», - сказал Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

Также на этой неделе, как отметил спикер, Мурат Нуртлеу посетит Самарканд, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.